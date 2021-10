Lokaltipps für das etwas andere Gansl-Essen

5. AUMAERK

In Unternehmen wird Fleisch und Geflügel nach einer Spezial-Prozedur (Temperatur, Schall etc.) für Top-Gastronomie und Luxuskreuzer „gelingsicher“ vorbereitet. Aber auch als Normalo kann man sich die halbe Gans (73 €) schicken lassen. Zubereitet in nur 20 Minuten.

Wien 21, Strohbog. 1, 01/331 30 130, Bestellung bis 16 für Folgetag,

aumaerk.com