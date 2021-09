Tolle SpielIdee für Kinder: Mühle zum Aufessen

Zutaten

1 Geschirrtuch (Hangerl)

wasserfester Stift

2 x 9 essbare Spielsteine pro Spiel

Du brauchst:

ca. 15 Minuten

Zubereitung

1. Lege das Geschirrtuch auf eine flache Oberfläche, lege eine Zeitung drunter.



2. Zeichne mit Hilfe eines Lineals mit dem Stift ein Mühlespielbrett auf – sieh dir die Skizze genau an!



3. Als Spielsteine verwende Paradeiser, Zwetschken, Trauben oder was dir halt schmeckt. Wird einer von deinen Steinen rausgeworfen, darfst du ihn aufessen.



4. Für das nächste Picknick kannst du das „Spielbrett“ einfach falten und in den Korb packen.