Peru bleibt der Foodie-Hotspot in Südamerika

Die Jury erklärte, was Mitsuharu Tsumura, dem Küchenchef im Maido, auszeichnet: " Mitsuharu 'Micha' Tsumura ist weltweit führend in dieser Art der Küche. Dies bedeutet einen einladenden Ort, an dem frischer Fisch und Saucen mit Zitrusfrüchten an erster Stelle stehen."

Das Nikkei-Experience-Menü von Chefkoch Micha bietet eine Reise durch die peruanisch-japanische Fusionsküche mit Schwerpunkt auf Meeresfrüchten: "Es gibt saftige Tiraditos von Thunfisch und Schalentieren mit Tigermilch, Avocado und Ponzu; Nigiri-Sushi, Seeigelreis, 50-Stunden-Rippchen vom Amazonas-Rind und sogar geräuchertes Macambo-Sameneis", schwärmt die Jury.