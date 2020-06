Lisl Wagner-Bacher eröffnet Sommer-Pop-up-Store in Wien

Aus der Küche ihres Restaurants in der Wachau hat sich die Lisl Wagner-Bacher zugunsten ihres Schwiegersohns zwar zurückgezogen, dem Kochen widmet sich die Spitzenköchin aber auch weiterhin.

Was die Wiener Fans der Grande Dame der heimischen Küche freuen wird: Man muss nicht ins Landhaus Bacher in Mautern fahren, um in den Genuss ihrer bekannten Köstlichkeiten von Marmeladen bis Saucen und Fonds zu kommen.

Nach der erfolgreichen Premiere eines Pop-up-Ladens in der Annagasse im ersten Bezirk im Advent des Vorjahres öffnet Wagner-Bacher am 18. Juni nun auch einen sommerlichen Pop-up-Genussmanufaktur an der selben Adresse.