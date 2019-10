Delikatessen: Star-Köchin Lisl Wagner-Bacher eröffnet Geschäft

Um in den Genuss der Kochkunst von Haubenköchin Lisl Wagner-Bacher zu kommen, muss man ab sofort nicht mehr in die Wachau pilgern.

Ihre Spezialitäten wie Marillen-Marmelade, Suppen oder Saucen gibt es ab kommender Woche in der neuen Lisl's Genuss Manufaktur: Das Geschäft für die hausgemachten Delikatessen macht in der Galerie "AG18 Urban Art Gallery" in der Wiener Innenstadt auf.

Wer sich mit kulinarischen Weihnachtsgeschenken eindecken will, wird mit Lebkuchenbäumen, Dattel-Nusskuchen, karamellisierten Haselnüssen, Gewürz-Cashewnüssen oder Marillen- und Nussschnäpsen glücklich.

Außerdem finden Hobbyköche hier alle Kochbücher sowie von Wagner-Bacher ausgesuchte Geschirrtücher, Kochschürzen und Geschenkkörbe. In Kooperation mit Weingütern sind auch Veranstaltungen geplant.

Info: Lisl's Genuss Manufaktur, Annagasse 18, 1010, Mittwoch bis Freitag 11 bis 18 Uhr, Samstag 11 bis 16 Uhr, Pop-up von 29. Oktober bis 21. Dezember