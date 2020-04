Konditorei Oberlaa und Trzesniewski öffnen Filialen

Die Konditorei Oberlaa öffnet ab 14. April 2020 sieben ihrer dreizehn Filialen für den Gassenverkauf.

"Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Gästen in sieben Filialen wieder eine kleine, aber feine Auswahl unserer Patisserie-Spezialitäten zur Mitnahme anbieten können. Abhängig von der Nachfrage unserer Kunden, werden wir das Sortiment in den nächsten Tagen und Wochen noch gerne anpassen. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt selbstverständlich unter Einhaltung aller Vorgaben zur Eindämmung der Coronavirus-Erkrankung", so die Geschäftsführung der Konditorei Oberlaa zu Luxury News.

Geöffnet wird das Stadthaus am Neuen Markt 16 täglich von 10 bis 18 Uhr sowie die Filialen in der Josefstädter Straße 31, am Wiener Hauptbahnhof, im Dommayer, in der Mariahilferstraße 1c, in der Währingerstraße 108 sowie der Sieveringer Straße 4 täglich von 9 bis 18 Uhr.

Auch das traditionsreiche Brötchen-Unternehmen Trzesniewski öffnet Filialen: Ab Mittwoch wird die Filiale Hietzing und ab Donnerstag die Filiale Rochusmarkt für Abholungen geöffnet. Die Konsumenten können Ihre Online-Bestellung mittlerweile in fünf Filialen abholen: Dorotheergasse, Währinger Straße und Westbahnhof sind bereits für Abholungen geöffnet.