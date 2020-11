Kochen mit Martina Hohenlohe: Minimaler Aufwand, maximaler Genuss

Ob klassisch oder exotisch: Bei geringem Aufwand soll ein maximales Genusserlebnis herauskommen: „Es muss schnell gehen, gut schmecken, die Zutaten müssen in jedem Supermarkt zu besorgen sein und spannend gestalten sollte man es auch können.“ Mitunter reichen für etwas Spannung einige Tropfen Sojasauce im klassischen Putengeschnetzelten. „Sojasauce ist meine Geheimwaffe.“ Oder statt fettiger Frühlingsrollen deren Innenleben einfach zu einer trendigen Bowl machen.

Was Backrezepte betrifft, hält sich die bekennende Experimentiererin dennoch an die Angaben. Erst mit ihrem 40. Geburtstag habe damit begonnen, gesteht sie. „Als Freestyle-Köchin hat mich das Arbeiten nach exakten Angaben lange nicht gereizt. Allerdings hat dieses genaue Befolgen durchaus seinen Reiz.“

So gern Martina Hohenlohe auch kocht, manchmal lässt sie gern andere an den Herd. Das sei ein weiterer Grund in eigener Sache für das Buch gewesen: „Ich finde, mein Mann und meine Kinder sollten auch kochen und keine Ausreden haben.“

Info: Martina Hohenlohe, Easy, KHM Media Consulting GmbH., 24,90 €. Erhältlich im Buchhandel oder im Webshop.