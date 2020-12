Koch-Inspiration: Mörwalds Indoor Marktplatz

Hätte sich das Geschäft nicht in unmittelbarer Nachbarschaft von Toni Mörwalds Stammhaus in Feuersbrunn befunden, wäre das Lebensmittelgeschäft mitten im Ort wohl auch für immer geschlossen geblieben. Die Gelegenheit konnte sich der kulinarische Tausendsassa Toni M. nicht entgehen lassen, und er entwickelte ein Konzept, das klassische, gekachelte Kaufhaus neu zu bespielen. Das Rezept dafür ist einfach wie logisch ausgefallen: man nehme zwei Handvoll inspirierter Produzenten aus der Region und motiviere sie dazu, ihre Erzeugnisse direkt ans kulinarisch interessierte Klientel zu verkaufen. Da gibt’s frische Fische und fermentiertes Gemüse, Wild, Käse, Brot, Mangalitzaspeck, Wagramer Bio-Pilze und handwerklich produzierten Tofu nach japanischer Rezeptur. Wie bei einem ganz normalen Bauernmarkt, nur eben unter Dach und mit einem erweiterten Anspruch an Qualität, Vielfalt und Horizont.

Mörwald Markthalle, jeden Freitag 14-19 Uhr & Samstag 9-14 Uhr, Große Zeile 7, Feuersbrunn, www.moerwald.at

