Koch-Inspiration: Gewürzadvent

Wem kurzfristige Schokoladengenüsse nicht so wichtig sind wie nachhaltig Würziges, könnte sich noch schnell einen Adventkalender von Gewürzprofi „Babettes“ schicken lassen. In 24 hübschen Metalldosen verbirgt sich darin Geschmacksinspiration fürs ganze nächste Jahr – von erdig, bitter, ätherisch, bis zu süß, scharf, sauer, zitronig. Die Gewürze stammen teilweise aus biologischem Anbau und reichen – so viel sei verraten – von einer verführerischen „Mélange Orient“ über das pikante „Red Hot Masala“ bis zum bodenständigen Sonntagsbratengewürz.

Babettes-Adventkalender mit 24 Dosen in Originalgröße, 166,97 € im Online-Shop: www.babettes.at

www.facebook.com/BabettesSpiceAndBooks

Instagram @babettesspices