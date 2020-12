Knuspriges Weihnachten: So macht der Haubenkoch die Ente

Besonders gerne stecken sie ihre Schnäbel in kleine Wasserlacken: "Gras fressen sie sowieso, aber für Regenwürmer zeigen sie weniger und für Schnecken überhaupt kein Interesse." Auch wenn es noch so schön in der Freiheit ist, geht es den gefiederten Freunden nach acht Wochen an den Kragen.

"Dann haben sie das Schlachtalter und das Gewicht von rund 2,5 Kilogramm erreicht." Damit die Tiere möglichst wenig gestresst werden, hat sich Weber eine Art Plateau für den Traktor angeschafft, um die Tiere zum Schlachtraum zu bringen: "Der Raum ist nur 20 Meter entfernt – so ersparen wir den Tieren lange Transportwege und das Verladen in enge Transportboxen."

Wie würde der niederösterreichische Landwirt das Fleisch von Freiland-Enten beschreiben? "Mit konventionellen Tieren kann ich es gar nicht vergleichen, weil ich noch nie Enten aus konventioneller Zucht gegessen habe. Generell kann man sagen, dass ihr dunkles Fleisch nicht so fest wie jenes von Gänsen ist, weil sie jung geschlachtet werden. Entenfleisch hat einen ganz eigenen Geschmack und schmeckt intensiver als Gänsefleisch."