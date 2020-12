Mit diesen Vanillekipferln können Sie zu Weihnachten abnehmen

Die meisten Rezepte folgen nach dem gleichen Prinzip: Die Autorin tauscht Butter gegen Margarine aus und verwendet statt Zucker den Zuckeraustauschstoff Erythrit. Dadurch haben ihre Kekse bis zu 60 Prozent weniger Kalorien. Bei Erythrit handelt es sich um einen biochemisch hergestellten Zuckeralkohol, der kaum Kalorien hat. Er schmeckt nicht nur wie Zucker, er lässt sich auch so verwenden. Allerdings weist er nur 70 Prozent der Süßkraft auf und hat einen kühlenden Effekt beim Verzehr.

Was an diesem Wirkstoff, der in Pistazien oder Wein vorkommt, so besonders ist? Er wird nach dem Verzehr zu 90 Prozent unverändert über den Urin ausgeschieden und nur 10 Prozent werden im Dünndarm verarbeitet. Da er sich nicht auf den Blutzuckerspiegel auswirkt, ist er für Diabetiker geeignet. In Zahlen ausgedrückt: Ein gesundes Kipferl kommt so auf nur 30 Kalorien, statt auf 48. Geht doch.