Geboren am 4. Juli 1941 in Hohenems (Vorarlberg), in Bad Gastein (Salzburg) aufgewachsen, wo seine Mutter in einer Pension arbeitete. Die Kochlehre absolvierte Witzigmann dort im damals renommierten Hotel Straubinger, dann Stationen in vielen europäischen Hotels. Prägend sei für ihn die Zeit bei den Gebrüdern Haeberlin im Elsass gewesen, wo er in ihrer Auberge de l’Ill mit der damals neuen „Nouvelle Cuisine“ in Kontakt kam. Später kochte er beim berühmten Paul Bocuse. Als Küchenchef im Münchner Tantris erkochte er in den 1970ern zwei Sterne, später im eigenen Restaurant Aubergine drei (als erstes deutsches Lokal). 1994 wurde er als „Koch des Jahrhunderts ausgezeichnet“ und entwickelte dann das Konzept des Hangar 7 in Salzburg mit.