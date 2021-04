In diesen Lokalen schmecken Bärlauch-Gerichte besonders gut

1 FLOH Direkt an der Donau, die Auen in unmittelbarer Nähe und außerdem der Regionalität verpflichtet – kein Wunder, dass Josef Floh herrliche Sachen aus dem wilden Knoblauch macht: Bärlauchsuppe mit pochiertem Ei, Bärlauch-Gnocchi & Co. Genießbar etwa an der Donaulände.

3425 Langenlebarn, Tullner Str. 1, 02272/628 09, Fr-So 10-19, www.derfloh.at