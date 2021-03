Vegetarisch zum Mitnehmen: Es muss nicht immer Burger sein

1 KARMA FOOD Mit diesem jungen Konzept haben Simone Raihmann und ihr Compagnon voll ins Schwarze getroffen: großartiger Kaffee, vegane und glutenfreie Mehlspeisen, ansprechende vegane Tagesteller und das an sieben (warme Küche an drei) Locations in Wien und Klosterneuburg.

3400 Klosterneuburg, Stadtpl. 34, 0676/911 80 12, Mo-Fr 10-15.30, www.karmafood.at

www.facebook.com/karmafood

Instagram @karmafood_vie

2 HANS REH Der Shop wird hier immer als erste Adresse für High-End-Dosenfisch genannt. Seit geraumer Zeit gibt’s aber auch grandiose syrische „Mezze“ (Vorspeisen, Tapas) im Rex-Glas, und das um nur drei Euro pro Portion. Bester Hummus der Stadt, großartiges Muhammara.

Wien 7, Burgg. 20, 0650/741 67 67, Di-Fr 11-19, Sa 11-18, www.facebook.com/hansrehvienna

3 NATURKOST ST. JOSEF Der beste vegetarische Bio-Laden der Stadt ist in der Veggie-Szene auch seit Langem bekannt für die großartige Küche. Frisches Gemüse der Saison spielen in der St. Josef-Küche natürlich eine große Rolle, das Salat-Angebot dieses Bio-Ladens ist legendär.

Wien 7, Mondscheing. 10, 01/526 68 18, Mo-Fr 11-15.30, www.facebook.com/NaturkostSt.Josef

4 TOLSTOY Ein junges veganes Imbiss-Konzept, das sich Touch-Screens für die Bestellung bedient und eine sehr interessante Mischung von einerseits mediterran inspirierten Sauerteig-Pinsas und andererseits osteuropäischen Gerichten bietet. Mal sehen, ob da eine Kette draus wird.

Wien 4, Rechte Wienzeile 1b, 0670/555 96 35, Di-So 11-20, www.tolstoy.at

5 DIE ERBSENZÄHLEREI In Joachim Ivanys Lokal spielt Veggie-Küche die Hauptrolle, eine Ausnahme stellt die extra lange gekochte Hühnersuppe nach dem Rezept der Großmutter dar. Apropos Suppe: Erbsensuppe gibt es (neben anderen) jeden Tag, dazu vegetarische Hausmannskost.

Wien 5, Pilgramg. 2, 01/581 31 03, Mo-Fr 11-16, www.die-erbsenzählerei.at

www.facebook.com/erbse1050

Instagram @die_erbsenzahlerei