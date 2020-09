Im Restaurant Vestibül ist "das ganze Jahr lang Sommer"

Bloß nichts wegwerfen

Die Lieferanten meinten es eines Tages zu gut mit den Köchen – es waren so viele Paradeiser, Zucchini und Melanzani da, dass sie unmöglich alle auf die Teller gebracht werden konnten. Wegwerfen war für die beiden aber keine Option. Und auch im Tiefkühler war nicht unendlich viel Platz. Doch wie schafft man es dann, das volle Aroma des Sommers in die kältere Jahreszeit zu retten?

Schuch und Domschitz kamen bald auf die Idee, das Gemüse zu fermentieren. Heute liegt diese Form der Haltbarmachung vor allem bei jungen Menschen im Trend. 2015, als die beiden damit begonnen hatten, waren sie in Österreich damit so etwas wie Pioniere. „Es ist eine sehr alte Form des Konservierens“, weiß Domschitz, der mit einem Michelin-Stern und drei Hauben ausgezeichnet wurde. „In Asien wird das schon seit Tausenden Jahren praktiziert. Denken Sie zum Beispiel an das Kimchi, das in Korea große Tradition hat.“ Wobei man in Fernost nicht nur Gemüse, sondern auch Fisch oder Hummer einlegt und gären lässt – etwas, das Domschitz dann doch lieber den Profis in diesen Ländern überlässt. „Ich glaube auch, dass das für unsere europäischen Gaumen doch gewöhnungsbedürftig ist.“ Gelinde gesagt.