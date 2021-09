So schmeckt es am Dach des neuen Ikea bei Toppen und Jo&Joe

Seit zwei Wochen hat der neue City-Ikea beim Westbahnhof nun offen. Und der bietet kulinarisch neben Gewohntem – schwedische Lebensmittel, eine Snackbar mit Hotdogs, Köttbullar im Restaurant – auch eine Neuigkeit: Eine Dachterrasse im siebenten Stock, die gemeinsam mit dem Jugendhotel „Jo&Joe“ bespielt wird.

Auf 1.800 Quadratmetern bietet sich ein fantastischer Ausblick auf Wien und zwei Container, bei denen man sich Snacks und Getränke holen kann. Wenn man will, es herrscht kein Konsumzwang. Was die Ambition der beiden Anbieter allerdings auf ein niedriges Niveau zu sinken lassen scheint, denn Ikea bietet in seinem Snack-Container namens „TOPPEN“ gerade einmal gefüllte Kleie-Brötchen an (2,50), die man gegen einen Euro Aufpreis noch mit einem Klacks frischen Toppings versehen kann. Das ist nicht viel.

Hotel Jo&Joe

Im Container von „Jo&Joe“ gibt’s Drinks, Cocktails und sogar ein halbes Dutzend Weine, die man glasweise oder wirklich recht günstig auch in der Flasche bekommt. Die – unvermeidlichen – Burger, Pizzen und Salate muss man allerdings im Lokal zwei Stockwerke drunter ordern und bekommt dann einen Token, der sich meldet, wenn das Essen zur Abholung auf die Dachterrasse bereitsteht.

Soll sein, man ist ja jung und flexibel. Das so genannte „board“, eine Platte mit Salami, Rohschinken und recht feinem Käse von Jumi, ist hübsch arrangiert und schmeckt auch an der frischen Luft über dem Westbahnhof (8,50). Dass man hier nicht konsumieren muss, ist fein. Für die, die konsumieren wollen, sollte es allerdings ein etwas größeres Angebot geben.