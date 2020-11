Hotspot: Weine online verkosten

In herausfordernden Zeiten braucht der Mensch kleine Freuden, um der harschen Wirklichkeit standzuhalten: Ein feiner Wein etwa. Freilich verkaufen Vinotheken auch im Lockdown besten Stoff für lange Abende daheim. Aber Genuss will halt gerne mit netten Menschen geteilt werden und so bieten einige Vinotheken Online-Verkostungen an: Wie etwa „Vino Nudo“, eine der besten Wiener Adressen für Naturalwines. Die Weine werden vorab zugestellt und Freitagabend örtlich getrennt und doch gemeinsam verkostet. Auch „Trinkreif“, Experte für Fine Wines, hilft gegen Durst und Einsamkeit und lässt renommierte Winzer ihre Weine online erläutern. (Christina Fieber)