Hotspot: Ganz viel Gin

Dass es sich beim – lange eher übel beleumundeten – Wacholderschnaps um DAS Spirituosen-Erfolgsmodell der vergangenen zehn Jahre handelt, ist unbestritten. Vor allem in Europa schießen die kreativen Gin-Manufakturen nur so aus dem Boden, einer spezieller, individueller und aromatischer als der andere. In der Bar des Motel One hinter dem Hauptbahnhof hat man sich daher auf Gin spezialisiert, über 50 verschiedene – von klassisch bis extravagant – aus ganz Europa stehen auf der Karte, eine „ Gin Tonic Matrix“ klärt außerdem darüber auf, welches Tonic Water zu welchem Gin passt.