Hotspot: Der Wermut-Pionier

Wermut – der edelbittere Kräuterwein – erlebt nicht zuletzt dank des Negroni-Booms gerade eine enorme Renaissance, allenthalben schießen die Hipster-Wermut-Manufakturen nur so aus dem urbanen Boden. Bei „Burschik“ hinterm Wiener Westbahnhof ist gar nichts hipster, hier wird der bittere Likör schon seit 1891 gebraut, seit 1916 von der Familie Specht. Vor acht Jahren adaptierte Leonhard Specht die Rezepturen ein bisschen, modernisierte auch die Räumlichkeiten, gegen Voranmeldung kann man an Führungen durch die alte, nach Gewürzen duftende Kellerei und an Verkostungen teilnehmen.