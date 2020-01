Hotspot: Elegant statt bunt

Die „Kix-Bar“ war eine Legende und eines der ganz wenigen Lokale, die es aus der bunten, hippen New Wave-Zeit der 80er ins neue Jahrtausend geschafft hatten. Nun war ihre Zeit aber gekommen, vergangenes Jahr übernahmen die vier „ Kleinod“-Macher die Kult-Bar, veranstalteten vorerst mal ein Pop-up und machten nun einen absolut spektakulären, eleganten Club mit Tanzfläche, drei verschiedenen Bars mit jeweils eigener Atmosphäre und einer beachtlichen Liste an Signature-Cocktails daraus. Nach diversen Verzögerungen ist nun endlich offen. Braucht Wien noch eine Bar? So eine schon …