Hotspot: Daheim in der Bar

Der ehemalige Rauchersalon im Park Hyatt Vienna ist zu schön, um ihn nach der Einführung des Rauchverbots in der Gastronomie ungenutzt zu lassen. Kurzerhand wurde eine Bar installiert und in Kooperation mit Macallan fungiert er nun als Pop-up-Whisky-Salon. Naturgemäß dreht sich alles um das schottische Nationalgetränk: Neben der vollen Range an Macallan Single Malts in verschiedenen Reife- und Lagervarianten serviert man auch seelenwärmende Scotch Cocktails mit so vielversprechenden Namen wie „The Untold Story“. Aber auch andere Cocktailklassiker und Drinks muss man nicht missen. Aus der Küche kommen kleine Köstlichkeiten – Ahorn Schweinebauch oder Räucherlachs Rillettes etwa. Tief in den gemütlichen Sofas versunken, fühlt man sich fast wie daheim oder noch ein wenig besser. (Christina Fieber)