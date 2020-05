Hotspot: Cocktail im Flachmann

Vor sechs Wochen begannen die ersten Wiener Bars damit, ihre Cocktails nach Hause zu liefern, entweder in Bestandteilen oder schon vorgemischt in Fläschchen. Mittlerweile sind schon viele Top-Bars auf diesen Zug aufgesprungen, darunter die „Parfümerie“, die „Krypt“, „Moby Dick“ oder „The Chapel“. Seit voriger Woche ist auch die brandneue Bar „Lvdwig“ im Rennen, unter dem Motto „houseparty“ wählt man aus neun von der großartigen Isabella Lombardo gemixten Cocktails, die dann in 125-ml-Fläschchen abgefüllt mit Snacks und einer Portion Eis angeliefert werden (29,– €).

