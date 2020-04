Hotspot: Das Cocktail-Taxi

Ursprünglich war das so genannte „Gin Taxi“ der schottischen Kult-Marke Hendrick’s ja dafür gedacht, es für gesellige Cocktail-Touren zu mieten. Nachdem es die jetzt aber noch eine Zeit lang nicht geben wird, funktionierte man das farbenfroh gestaltete London Cab zum Cocktail-Lieferservice um: Fünf spezielle Cocktails wurden ausgewählt, alle Zutaten samt Equipment in hübsche Kistchen verpackt, die man vor die Türe geliefert bekommt. Wenn man bis 20 Uhr bestellt, sogar noch am gleichen Abend. Die Kisten sind großzügig bestückt, man kann also sogar üben (49,99 €).

www.gintaxi.at