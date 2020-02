Hilfe, kein Strom: Was kochen bei einem Blackout?

Konservendosen, eingelegtes Gemüse, Mineralwasser, Kondensmilch und natürlich Baby-Gläschen für ganz Kleine: Kinder der 70er und 80er können sich noch an die Hamstervorräte in Zeiten des Kalten Krieges erinnern. Was kochen, wenn der Strom längerfristig und flächendeckend ausfällt und die öffentliche Ordnung zusammenbricht?

Das deutsche Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe will Rezepte für lang haltbare Lebensmittel sammeln und bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Die Zutaten sollte jeder als Notvorrat zu Hause haben, rät die Behörde.

Der Wettbewerb läuft bis Ende Mai, die kreativsten Rezepte möchte die Behörde in einem "Notfallkochbuch" abdrucken: Wie ein solches Rezept aussehen könnte? Die Experten nennen Mandelcouscous als Bespiel: Man schneidet dafür Marillen und Maroni aus der Dose, gießt eingelegte Paprika und Mais ab, zerkleinert sie und wirft den Campingkocher an. Dann röstet man Mandelkerne, hackt Zwiebel und schwitzt alles in der Pfanne an. Couscous, Gemüsesuppenpulver und Wasser aus der Flasche - mangels elektrischer Pumpleistung kommt ja keins mehr aus dem Hahn - aufkochen und alles vermischen.

Katastrophenschutz-Experte Peter Winter erzählt in dem Video, warum er sich eine kleine Camping-Küche zugelegt hat: