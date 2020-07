Gin, Bitter, Soda: Klassiker, die aus der Apotheke kamen

7 Up

In den 1920er-Jahren wurde das Getränk als anregende Kater-Medizin in Apotheken verkauft. Es enthielt Lithium-Citrat, ein Medikament gegen bipolare Störungen. Seit den 1950er-Jahren der Limonade nicht mehr zugesetzt .

Tonic Water

Chinin aus der Rinde des Fieberbaums ist bereits seit 1700 bekannt. Seine fiebersenkende Wirkung machte es zum wirksamen Mittel gegen Malaria. Da diese Tabletten sehr bitter waren, erhielten britische Soldaten in den indischen Kolonien chininhaltiges, gesüßtes Soda („Indian Tonic Water“). Die Zugabe von Gin soll den Geschmack noch besser übertüncht haben – so soll der Gin Tonic entstanden sein.

Chartreuse

1755 braute ein Kartäusermönch und Apotheker das grüne Kräuterdestillat in einem speziellen Herstellungsverfahren.

Becherovka

Erfunden hat den populären Kräuterbitter-Schnaps der tschechische Apotheker Karl (Jan) Becher 1807 als „Karlsbader Becher Bitter“, der im mondänen Kurort gut ankam.