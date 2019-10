Barkeeperinnen: Frauen, die vorne mitmischen

Kathi Schwallers Siegerdrink„Wildrose“



Rezept: Was macht den perfekten Drink aus? „Man braucht eine Spirituose als Basis, die bestimmt die Art des Drinks, also stark, sauer oder fruchtig. Daraus ergibt sich ein Geschmack, den man durch eine Kontrast-Zutat, also eine Randspirituose, ergänzt“, erklärt die „Mix it like a woman“-Siegerin. „,Wildrose‘ ist ein leichter, femininer Drink, der sich bestens als Dessert zu Käse eignet“, verrät Schwaller. „Er schmeckt ein bisschen würzig und malzig vom Bier, hat aber durchaus eine schokoladige Note.“ Cheers!

Zutaten:

3 cl Puchheimer Bockbierbrand

5 cl selbst gemachte Hagebutten-Kurkuma-Molke

1 cl Supasawa

1,5 cl Creme de Cacao blanc

2 TL Peychaud’s Bitters

Alle Zutaten in einen Shaker, Eis dazu und kräftig schütteln. Doppelt gesiebt in ein Glas füllen und servieren.