Gerichtsvollzieher schließt Sterne-Restaurant, während Gäste noch essen

"Sie sollten sich schämen"

Leroy: "Sie sollten sich schämen. Ich bin wirklich enttäuscht wie das Unternehmen mit den Mitarbeitern umgegangen ist und hoffe, dass die Branche uns unterstützen und Marlon Abela als Teilhaber nicht mehr akzeptieren wird."

"Es war in den letzten Jahren eine schwierige Zeit für den gesamten Gastgewerbesektor, da die Mieten und Preise dramatisch gestiegen sind. Herr Abela kümmert sich sehr um die Unternehmen und das Personal, konnte aber trotz der Investition von mehreren zehn Millionen Pfund seines eigenen Geldes in die Unternehmen nicht verhindern, dass diese in die Verwaltung gehen", heißt es in einer Erklärung des Unternehmens.