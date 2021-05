Gemma essen? Die Top-Tipps für Tirol und Vorarlberg

2 Nester Und gleich daneben befindet sich schon das nächste Top-Wirtshaus: Es wurde vor einigen Jahren geschmackvoll renoviert, wird modern bekocht und hat sogar eine eigene Fleischhauerei.

6275 Stumm, Dorf 24, 05283/22 64, www.nester.at

3 Gasthof Blaue Quelle Ein Gasthaus mit traumhafter Kamin-Stube, in der einem das Herz aufgeht. Und mit einer Küche, in der Tiroler Tradition ebenso Platz hat wie Ausflüge ins Internationale.

6343 Erl, Mühlgraben 52, 05373/81 28, www.blauequelle.at

Fine Dining

Die spannende Schnittmenge zwischen uriger Tradition und Gourmet.

1 Gannerhof Großartige Gourmet-Küche aus vornehmlich regionalen Zutaten in den wunderschönen Stuben eines 300 Jahre alten Bauernhofs.

9932 Innervillgraten 93, 04843/52 40, www.gannerhof.at

2 Sigwarts Weinstube Top-Produkte aus der Umgebung werden nach Manier der französischen Meister zu köstlichen Menüs verarbeitet.

6230 Brixlegg, Marktstr. 40, 05337/633 90, www.tiroler-weinstuben.at

3 Bistro Rosengarten Taxachers Gourmet-Restaurant ist zwar zu, im Bistro (geöffnet ab 3. Juni!) wird mit gleicher Qualität gekocht.

6365 Kirchberg, Aschauerstr. 46, 05357/4201, www.rosengarten-taxacher.com

Am Berg

Auf der Alm, da gibt’s jede Menge gutes Essen. Zum Beispiel hier:

1 Pumafalle Zwar nicht wirklich am Berg, aber mit Bergblick und eigenem Kräutergarten, herzhafte Tiroler Küche mit regionalen Produkten.

6152 Trins 250, 05275/5323, www.pumafalle.at

2 Zum Rehkitz Der Alm-Klassiker in Kitzbühel, wenn’s einmal was anderes als immer nur Trüffel sein soll. Tolle Lage, gutbürgerliche Küche.

6370 Kitzbühel, Am Rehbühel 30, 05356/661 22, www.rehkitz.at

3 Angerer Alm Annemarie Foidls auf 1.300 Metern gelegene Edel-Hütte sperrt zwar erst am 13. Juni auf, aber da kann man sich schon drauf freuen.

6380 St. Johann in Tirol, Berglehen 53, 05352/627 46, www.angereralm.at