Garten-Rezept: Was man alles aus Schnittlauchblüten machen kann

Lila blüht er, der Schnittlauch – das schaut schön aus. Manche sagen, die Blüten wären ungenießbar, gar giftig – aber das stimmt nicht. Im Gegenteil: Sie sind nicht nur genießbar, sondern schmecken auch aromatisch, intensiv und etwas süß, wegen des darin enthaltenen Nektars. Man kann sie – natur, pur – mit Schnittlauchröllchen auf dem Butterbrot essen. Allerdings sind jene Schnittlauchhalme, die Blüten tragen, eher hart und geschmacklos.

Daher: Röllchen ja - aber nur von jenen Halmen ohne Blüte! Um die Blüten zu ernten, geht man am besten in der Früh raus, nimmt eine Schere und schneidet sie ab. Es gibt zwei Varianten: die offenen Blüten und die noch fest verschlossenen. Zweitere können wie Kapern verwendet werden (siehe Rezept) und machen sich auch gut im Salat – weil sie knackig-würzig sind. Die offenen Blüten sind eine essbare Zierde auf Omeletts, Aufstrichen, Eierspeisen oder in Saucen.