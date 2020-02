Florian Holzers Top5: Fischlokale in Wien

1 GOLDFISCH

Wirklich erstaunlich, wie toll sich dieses sympathische, helle Bistro entwickelt hat: Vom kleinen Tageslokal mit eigenem Frischfisch-Verkauf zum wirklich ernst zu nehmenden Fisch-Restaurant mit großartiger Kreativküche und tollem Weinprogramm.



Wien 8, Lerchenfelder Str. 16,

Tel: 0664/254 95 96,

Di-Fr 10.30-22, Sa 9.30-13,

www.goldfisch.at



2 UMAR

Der Klassiker unter Wiens Fisch-Adressen. Nach wie vor der lebendigste Ort auf dem ganzen Naschmarkt, die Modernisierung vor ein paar Jahren hat dem Lokal gutgetan, das Angebot blieb verhältnismäßig klassisch. Und bald: eine zusätzliche Fisch-Tapas-Bar.



Wien 6, Naschmarkt 38-39,

Tel: 01/587 04 56,

Mo-Sa 11-23,

www.umarfisch.at



3 TAKAN’S

Der Aufsteiger: Suat Takan führte einige Jahre lang einen sehr erfolgreichen Fischstand samt Edelimbiss am Kutschkermarkt. Vor zwei Jahren übernahm er ein Restaurant ein paar Gassen weiter, das seither zu den bestbesuchten in ganz Währing zählt.



Wien 18, Haizingerg. 13,

Tel: 01/382 00 16,

Di-Fr 17-24, Sa 11.30-24,

www.takans.com



4 FISCHERIE

Ein neues, sehr sympathisches Projekt: Die beiden leidenschaftlichen Hobbyköche Mike Gross und Regina Welk machten aus einer Druckerei ein Lokal, das sich auf kreative, köstliche Weise dem heimischen Süßwasserfisch widmet. Einen Shop gibt’s auch.



Wien 2, Praterstr. 49,

Tel: 0664/847 02 40,

Di, Mi 10-19, Do, Fr 10-22, Sa 9-15,

www.fischerie.at



5 DAS BOOTSHAUS

Vorigen Frühling war’s endlich so weit: Der Umbau des Gasthauses „Neu Brasilien“ zum schicken Szene-Restaurant im Ostküsten-Ruderklubhaus-Stil war nach Jahren abgeschlossen: Gekocht wird internationale Küche mit Schwergewicht auf Fisch und Meeresfrüchte.



Wien 22, An der U. Alten Donau 61,

Tel: 01/241 00 811,

Mo-Fr 11.30-23, Sa, So, Fei 9-23,

www.dasbootshaus.at



florian.holzer@kurier.at