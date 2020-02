Florian Holzers Top5: Essen in der Nacht

1 MOTTO

Das Motto ist einer der absoluten Klassiker der Wiener Spät-Gastronomie. Das schillernde Lokal erfindet sich zwar stets neu, bleibt seinen nächtlichen Küchenzeiten aber bisher treu: Bis 0.30, Wochenende bis 2.30 wird hier wienerisch-international gekocht.



Wien 5, Schönbrunner Str. 30,

Tel: 01/587 06 72,

Mo-Do 18-2, Fr 18-4, Sa 10-4, So, Fei 10-2,

www.motto.wien



2 EUROPA

Das Café Europa ist in mehrerer Hinsicht beachtlich: Generationen trotzten hier schon den Sperrstunden, es wuchs mit den Generationen mit; außerdem wird hier wirklich gut gekocht. Und jetzt kommt’s: bis mindestens halb vier Uhr Früh das gesamte Programm.



Wien 7, Zollerg. 8,

Tel: 01/526 33 83,

Mo-So 9-5,

www.euopa-lager.at



3 BEOGRAD

Spätabends essen zu gehen, hat ohnehin ein besonderes Flair. Und ganz besonders ist es im Beograd, seit 50 Jahren eine legendäre Quelle für Holzkohle-Gegrilltes in großen Portionen bis 1 Uhr in der Früh, für charmanten Balkan-Kitsch und für Live-Musik.



Wien 4, Schikanederg. 7,

Tel: 01/587 74 44,

Di, Mi 17-2, Do-So 11.30-2,

www.restaurant-beograd.at



4 KAFFEE ALT WIEN

Nachts hier ein Gulasch zu essen, gehörte lange zum Programm der Wiener Nachtschwärmer. Das hat sich zwar ein bisschen geändert, geblieben sind aber die Eulen-freundlichen Küchenzeiten: Essen gibt’s bis 24 Uhr, und danach das legendäre Gulasch.



Wien 1, Bäckerstr. 9,

Tel: 01/512 52 22,

Mo-So 9-2,

www.kaffeealtwien.at



5 HAWIDERE

Das Hawidere entstand vor vielen Jahren aus einem der letzten originalen Weinhäuser Wiens und wurde bald zu einem der besten Adressen für Burger & Craft Beer. Die Burger gibt’s hier zwar nur bis 22 Uhr, fast alles andere wird aber bis 1 Uhr früh serviert.



Wien 15, Ullmannstr. 31,

Tel: 0664/150 84 29,

Mo-So 16-2,

www.hawidere.at



florian.holzer@kurier.at