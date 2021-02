Falscher Kaffee ist Bio-Produkt des Jahres

Wer eine Alternative zu dem gerade hierzulande fast unumgänglichen Kaffee sucht, hat es nicht leicht. Zumindest eine neue Variante kommt nun hinzu. Der "falsche Kaffee" aus gerösteten Löwenzahnwurzeln.

Auf der weltweit größten Messe für ökologische Konsumgüter, wurde die Kaffee-Alternative zum "Best New Product" in der Kategorie Getränke gekürt. Sonnentor vertreibt die Neuheit, die ab März im Handel sein wird.