Es lebe der Zentralfriedhof: Konditorei Oberlaa eröffnete Café

Die Kurkonditorei Oberlaa hat eine Filiale an dem eher ungewöhnlichen Standort eröffnet. Das Café mit Terrasse, einem breiten Angebot an Mehlspeisen und einem eigenen Raum für Trauerfeiern soll Besucher des Zentralfriedhofs, Anrainer und Touristen anziehen.

Der Zentralfriedhof ist einer der wenigen Friedhöfe, auf dem es ein Kaffeehaus gibt, das Angebot wird aber bereits gut angenommen. "Der Kundenzuspruch ist wahnsinnig groß, die Leute sind begeistert", sagte Markus Pinter, Geschäftsführer der Bestattung und Friedhöfe GmbH bei der offiziellen Eröffnung des Kaffeehauses am Freitag. Die Geschäftsführerin der Kondorei Oberlaa, Christine Grohs, musste erst von der Idee überzeugt werden. "Ich war am Anfang ein bisschen skeptisch", räumte sie im Gespräch mit der APA ein. "Ich habe dann aber gehört, dass es am Hamburger Friedhof – der einzige, der noch etwas größer ist als der Wiener Zentralfriedhof – seit vielen Jahren ein Kaffeehaus gibt, das von den Gästen enorm angenommen wird." Sie sei sehr zuversichtlich, "dass es hier ebenso gut gehen wird".