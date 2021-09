Elsbeeren, unbekannt und unglaublich gut

Elsbeeren muss man sich verdienen. Wer die fingernagelgroßen Früchte pflücken will, kraxelt über fünfzehn Meter langen Leitern auf die hohen Bäume. Damit ist die Arbeit nicht zu Ende: Die Adlitzbeere, ein anderer Name für die Köstlichkeit, muss abgerebelt, von den Stängeln gelöst, werden. Jede einzeln. Odlatzbia oröwen, wie man im Wiesenwienerwald in Niederösterreich sagt. Der Ausdruck oröwen wurde vergangenes Jahr in das Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen.

Einmal fertig, hat man „etwas Besonderes in der Hand“, sagt Norbert Mayer, Obmann des Vereins Elsbeere. Eine Delikatesse – vergleichbar mit Trüffel oder Kaviar. Wer sie genießen will, muss das bezahlen. „Kosten Sie“, sagt Veronika Mayer, die Frau von Norbert Mayer, und reicht getrocknete Beeren. Sie sind sauer, süß, mit Marzipangeschmack, anders – und sehr gut.