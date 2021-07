Hibiskusblüten sind vielleicht die verkanntesten Blüten überhaupt. Wie sonst kann es sein, dass sie in Europa allenfalls als Zutat im Hagebuttentee bekannt sind. In Mexiko hingegen, sagt Arturo Castaneda Martinez, ist Limonade aus den dunklen Blüten „so etwas wie in Österreich der Apfelsaft gespritzt“. Was er damit sagen will: Limonade aus Hibiskusblüten-Sirup ist in seiner Heimat das ultimative Erfrischungsgetränk.

Limonade aus echten Früchten

Nicht nur dieser Geschmack seiner Heimat ging dem jungen Mann ab, als er 2010 nach Österreich kam und als Barkeeper in den verschiedensten Bars – vom Motto am Fluss bis zum Kussmaul – arbeitete. „In Mexiko gibt es diese spezielle Trinkkultur, dass Limonade aus dem Sirup von echten Früchten gemacht wird. Das schmeckt ganz anders, als die Fertigsirupmischungen, die ich hier kostete.“ Bereits als Barkeeper kreierte er neben eigenen Cocktails auch selbst hergestellte Sirupe und Liköre. „Ich wollte immer etwas Spezielles machen, das zum jeweiligen Ort passt und dessen Zutaten gut harmonieren.“