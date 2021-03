Ein rosa Schokohase ist heuer besonders gefragt

Der Duft von gerösteten Haselnüssen und Waffeln liegt in der Luft. Die Frauen packen eifrig kleine Eier gefüllt mit Eierlikör, Rum, Nusskrokant, Champagner oder Melange in buntes Stanniolpapier. In den Greifarmen der Maschine trocknet langsam Schicht für Schicht die warme Schokolade der kleinen, sitzenden Osterhasen.