Diese Frau wurde als die weltbeste Köchin ausgezeichnet

Bereits 2018 wurde León als beste Köchin Lateinamerikas ausgezeichnet. Dass sie 2021 den Titel als beste Köchin erhält, sieht sie als Zeichen, auf dem richtigen Weg zu sein. William Drew, Director of Content bei The World's 50 Best Restaurants, sagt: „Es ist eine Ehre, Pía León als The World’s Best Female Chef 2021 zu ernennen. Ihr Engagement für die Gleichstellung der Geschlechter in ihrer Küche und ihre Leidenschaft für die Verwendung der einheimischen Zutaten von ihr Länder haben einen Maßstab für andere gesetzt.