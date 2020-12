Die Zutat der Woche: Mit dem Granatapfel, da geht die Sonne auf

Der Saft des Granatapfels (oder der Grenadine-Sirup) ist als Gesund-Getränk beliebt, war in Cocktails aber schon angesagter. Der schauderhafte Zombie, ein pickiger Sex on the Beach oder ein Tequila Sunrise, bei dem die Sonne untergeht. Das war einmal. Aber man tut dem Saft unrecht. Ein Tequila Sunrise kann, wenn gut gemacht, munden. Und dann gibt es noch das: Gin (3 cl), Zitronensaft (5 ml), Grenadine-Sirup (25 ml) mit Eis shaken, in ein Cocktail-Glas abseihen, mit Champagner auffüllen, 1 TL Granatapfelkerne dazu.