Hotspot: Prinzip Hoffnung

Etwa in der Connaught Bar in London einen der hochgelobten Cocktails zu schlürfen – die Kult-Bar wurde gerade von den „50 Best Bar’s“ zum Sieger 2020 gekürt. Die Connaugh Bar im gleichnamigen Hotel soll laut Jury nicht nur den besten Dry Martini der Welt, sondern auch alle anderen Cocktails in Perfektion mixen. Das italienische Bartender-Team glänzt aber auch mit besonders aufmerksamem Service und der Gabe, für jeden Gast den maßgeschneiderten Drink zu kreieren. Und nicht zuletzt ist der von David Collins designte Dekor berauschend schön.

Connaught Bar, Carlos Pl, Mayfair, London, www.the-connaught.co.uk, www.worlds50bestbars.com

