Gemüse und Blumen: Gärtner laden am Ostersamstag zum Boxenstopp

Risikogruppen vermeiden Supermarkt-Einkäufe und sind nicht ausreichend mit frischem Obst und Gemüse versorgt. Zudem gibt es erst wieder nach Ostern die Möglichkeiten Blumen und Pflanzen von Märkten und Gärtnereien zu kaufen. Dabei wollen viele Konsumenten zu Ostern ihre Gärten und Balkone mit Blumen und Pflanzen schmücken.

Deswegen schließen sich die Gärtnerfamilien von LGV Sonnengemüse mit dem Gemüsehändler "Grünzeug & mehr" und der Starkl-Gärtnerei Woisetschläger zusammen und bieten am Ostersamstag am Gelände der LGV Sonnengemüse einen Kistl-Drive-in-Verkauf an.

Die Kistl-Varianten: Frischgemüse-Salat, Kochgemüse-Kistl, Obst-Kistl Spargel-Erdbeer-Rhabarber-Kistl, Blumenpflanzen-Kistl, Gemüsepflanzen-Kistl (für Hobbygärtner – Paradeiser, Gurke, Zucchini etc.)

Jede Variante kostet 20 Euro inklusive kleiner Osterüberraschung. Vorbestellungen sind per E-Mail unter kistldrivein@gmail.com möglich.

Info: nur Barzahlung möglich, Samstag, 11. April 2020, 7:30 bis 13 Uhr, Betriebsgelände LGV Sonnengemüse, Haidestraße 22, 1110 Wien