Hotspot: Champagnerboutique mit Charakter in Mariahilf

In Wien öffnet ja nicht alle Tage eine Champagnerboutique mit Tagesbar – und dann noch eine mit einem ganz herausragenden Angebot an feinsten Perlen von kleinen Vignerons aus der berühmten französischen Schaumweinregion. Nicola Neumann hat sich mit ihrer exzellenten Auswahl in München und der Welt ein Namen gemacht – nun beehrt sich auch Wien. Dafür hat sie sich ein idyllisches Plätzchen mitten in der Stadt gesucht: In dem ehemaligen Atelier mit Terrasse und Blick in einen hübschen Garten kann man sich herrlich für eine Weile vom Alltag vertschüssen. Am besten mit einem Glas extra trockenem Blanc de Blancs.