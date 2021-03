Champagner für alle und to go

Von Christina Fieber

Wer dieser Tage durch die Bognergasse in der Wiener Innenstadt flaniert, mag sich über eine schwarze Box mitten auf der Straße wundern. Das kleine Häuschen hat es in sich: Es ist gefüllt mit feinstem Champagner aus dem Hause Bollinger, der in kleinen und großen Flaschen zu wohlfeilen Preisen über die Gasse verkauft wird.

Bekannt ist der Edelsprudel auch aus James-Bond-Filmen. Der Champagner-Take-out ist eine Kooperation von Bollinger Importeur Kate&Kon und dem Park Hyatt Vienna – mit der Idee, schwierige Zeiten leichter zu machen. Experiment gelungen – denn nichts hebt die Laune besser als erstklassiger Champagner. Dazu wird Beef Tatar von „The Bank Brasserie“ gereicht.