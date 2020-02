Burger King ärgert McDonald's mit Schimmel-Burger

Die amerikanische Fast-Food-Kette will mit ihrem gammeligen Whopper nämlich auf ihr Engagement für den Verzicht auf alle künstlichen Konservierungsstoffe hinweisen. So will Burger King bald weltweit darauf verzichten.

"Wir bei Burger King glauben, dass echtes Essen besser schmeckt", erklärte Fernando Machado von Burger King im Interview mit Adweek. "Deshalb arbeiten wir hart daran, Konservierungsstoffe, Farben und Aromen aus künstlichen Quellen aus den Lebensmitteln, die wir in allen Ländern der Welt servieren, zu entfernen."