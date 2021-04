Buchteln aus Brotteig: Baudexen für die Osterjause

„Wirst sehen, das wird ein neuer Trend. Vor allem im Sommer beim Wandern. Das kannst super einpacken. Das ist eine voll geile Idee“, streut er sich und der Speise Rosen. Und so unrecht mag der Küchenmeister (so will er gerne bezeichnet werden) damit gar nicht haben. Weil zeitgeistiger als diese alten und eher in Vergessenheit geratenen Baudexen geht derzeit wohl kaum. Während der Corona-Krise haben viele daheim das Brotbacken ausprobiert. Sie sind zu wahren Connaisseuren des Sauerteigs und der Mehlkunde aufgestiegen. Und Buchteln zum Mitnehmen gingen während der Lockdowns in der Bundeshauptstadt auch weg wie die warmen Semmeln. Warum nicht also mal beides kombinieren?

Anders aber als die flaumigen Germwölkchen sind die Baudexen aus Brotteig. Sie sind weniger fluffig und haben auch geschmacklich was von einem Marmeladenbrot – nicht zu süß und sogar ein bisschen salzig.

Empfehlung für Trockengerm

„Das hat man früher gemacht, wenn Brotteig beim Backen übrig geblieben ist“, erklärt Gschwendtner. Sollte der Teig nichts werden, nicht grämen: das passiert den Besten. „Am Vortag ist er nicht ganz so toll aufgegangen“, gibt Gschwendtner bereitwillig zu. Das Risiko, dass der Teig picken bleibt, lässt sich aber auf jeden Fall minimieren. „Ich nehm da Trockengerm.“ Wer ganz auf der sicheren Seite sein will, der Koch würde auch eine Fertigteig-Mischung durchgehen lassen.