Essbare Wildpflanzen aus der Stadt - und was man daraus macht

Das Sackerl ist immer dabei, wenn Alexandra M. Rath durch Wien spaziert. Wer weiß, vielleicht wächst da etwas Essbares? Die selbst ernannte „Fressbotanikerin“ ist stets auf der Suche nach essbaren Wildpflanzen und das vor allem in der Stadt. „Verkocht wird, was gefunden wird“, schreibt sie in ihrem neuen Buch „Wildes Wien“.

Der Genuss wurde ihr in die Wiege gelegt – beide Eltern arbeiteten in der Gastro, „da wurde immer groß gekocht und auf gutes Essen geachtet“, erzählt sie. Jetzt ist sie als Wildkräutercoach von der Natur fasziniert: „Es ist schon erstaunlich, was sie kulinarisch an Schätzen hergibt.“ Ihre Leidenschaft ist also das Sammeln und Verarbeiten wild wachsender Pflanzen. „Pflanzen in ihrer Urform kennenzulernen, ist für mich unglaublich spannend.“ Mit Fingerspitzengefühl, Achtsamkeit und botanischem Wissen erkundet sie Wien und zeigt in speziellen Führungen, wo Stadtmenschen das wertvolle Grün entdecken können. Den Löwenzahn in Schönbrunn, die Primel rund um das Naturhistorische Museum, roten Klee beim Karl-Marx-Hof, Wilden Hopfen im Schatten des Riesenrads, Giersch rund um das Schloss Belvedere oder Wilde Minze beim Donaukanal. Besonders spannend findet sie die Linden rund um den Flakturm im Augarten – deren Blätter man essen kann: „Das wissen nur wenige.“