Bronzezeitliches "Lieferando" brachte Bergleuten Porridge-Basis

Esel statt Drahtesel - per Fahrrad ist die Essenslieferung anno dazumal sicher nicht gekommen, viel mehr wurden Lastentiere bepackt: Vorverarbeitete Nahrungsmittel für Bergleute gab es schon in einer bronzezeitlichen Kupfermine. Das berichten österreichische Archäologen und Archäobotaniker im Fachjournal "Plos One". Sie analysierten dafür archäologische Funde, etwa verkohlte Krusten von Speisen, aus der Kupfermine von Prigglitz-Gasteil bei Gloggnitz in Niederösterreich.

Arbeitsteilung in prähistorischer Zeit

Bereits in prähistorischen Bergbaustätten waren spezialisierte Handwerker und Bergleute tätig, die ihre Nahrung nicht selbst produzierten, sondern auf die Versorgung durch Lieferanten angewiesen waren. So war etwa Hallstatt ein Großbetrieb, wo nicht nur Salz abgebaut, sondern dieses auch gleich zum Pökeln von Schweinefleisch genutzt wurde. Die Tiere für diese Fleischindustrie wurden von Züchtern im Alpenvorland entlang der Donau oder aus dem Judenburger und Klagenfurter Becken nach Hallstatt getrieben, wie Forscher vor einiger Zeit anhand von DNA-Analysen herausfanden.

Schwierige Untersuchung

Im Zuge eines Forschungsprojekts über die Arbeits- und Lebensbedingungen bronzezeitlicher Bergleute in der Kupfermine von Prigglitz-Gasteil hat der Archäobotaniker Andreas G. Heiss vom Österreichischen Archäologischen Institut (ÖAI) der Akademie der Wissenschaften (ÖAW) in der aktuellen Arbeit dort gefundene Pflanzen- und Speisereste analysiert. Die Abbaustätte war zwischen dem 11. und 9. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung aktiv.