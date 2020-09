Überreste aus Aelium Cetium entdeckt

Ähnlich wie in Rom ist in St. Pölten klar: Wo gegraben wird, kommen historische Schätze zum Vorschein. Denn schon seit gut 20 Jahren häuften sich in der und rund um die Landeshauptstadt Funde von der Römerzeit bis in die Neuzeit.

Im Zuge von Bauarbeiten kamen auch in der Fuhrmannsgasse archäologische Kleinfunde und zahlreiche Strukturen zum Vorschein. Dort soll eine Wohnhausanlage mit Garage errichtet werden. Die erste Grabungsetappe konnte bereits im Vorjahr fertiggestellt werden. Nach einer geplanten Winterpause und einer corona-bedingten Verschiebung wurde nun seit dem Frühjahr wieder nach Schätzen gesucht. Verläuft alles nach Plan, soll die Grabung bis Ende des Jahres fertiggestellt werden.