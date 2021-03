Brauchtumsgebäck: Taube und Golgota auf dem Ostertisch

Zu keinem anderen Fest wird übrigens so viel (überlieferte) Symbolik in Kuchenform vermittelt, das ist bei der Friedenstaube recht deutlich ersichtlich. Nicht so klar ist der Hintergrund bei Striezel und Co. So sollten die geflochtenen Ostergebäcke auf die Verbundenheit zwischen Gott und den Menschen hinweisen. Kränze erinnern wiederum an die Dornenkrone von Jesus – und die Pinze gar an den Schwamm, der dem Gekreuzigten gereicht wurde.

Die Pinze ist eines der wenigen Gebäcke, die es – anders als Krapfen etwa – tatsächlich nur zu einer bestimmten Zeit im Jahr gibt. Anders im Friaul, von wo aus sich die „Pinza“ zu Monarchiezeiten in Richtung Wien verbreitete. „Dort findet man sie das ganze Jahr über“, weiß Katharina Seiser.

Rezept: Germteig-Striezel oder -Kipfel

625 g Weizenmehl Typ 700 (oder Dinkelmehl Typ 700)

250 g Milch lauwarm

1 Würfel Germ

100 g Zucker

7 g Salz

1 Ei

100 g Butter zimmerwarm

1 Ei zum Bestreichen

Hagelzucker zum Bestreuen

Milch mit Ei vermischen. Anschließend das Mehl dazugeben. Die Germ direkt auf das Mehl bröseln.

Und zum Abschluss Salz, Zucker und die zimmerwarme Butter hinzufügen.

Alles zu einem feinen, glatten Teig verarbeiten.

Teig ungefähr 30 Minuten zugedeckt gehen lassen.

Danach den Teig in acht gleich schwere Teile (ca. 140g) teilen.

Je 4 Stücke ergeben einen Striezel.

Die Teigstücke zu glatten Kugeln schleifen. Die Teigkugeln zu 4 gleich langen Strängen ausrollen.

Die vier Stränge als Kreuz auflegen und flechten:

Zuerst den linken Strang nach rechts legen. Dann den rechten Strang nach links legen. Nun den unteren Strang nach oben legen. Zuletzt den oberen Strang nach unten legen.

Diese Vorgehensweise wiederholen, bis der Teig aufgebraucht ist.

Den fertigen Striezel (kann auch zum Kipfel geformt werden) mit dem verquirlten Ei bestreichen, mit Hagelzucker bestreuen und im vorgeheizten Backofen bei 170 Grad (Heißluft) für 25 Minuten backen.

Das Rezept wurde dem Buch „Backen mit Christina“ entnommen