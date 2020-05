Blumen-Focaccia: Das schönste Quarantäne-Essen für den Muttertag

Die Sonne strahlt, die Vögel zwitschern, die Blumen sprießen auf den Wiesen – allerdings fehlt es für die Landpartie im Grünen an Einkehrmöglichkeiten am Sonntag: Wer seiner Mutter nicht Dosen-Ravioli oder Sternderlsuppe auftischen möchte, könnte sich an einer Blumen-Focaccia üben.

Denn nach dem Bananenbrot erobert das italienische Weißbrot aus Weißmehl, Germ, Wasser, Öl und Salz unter dem Hashtag #gardenfocaccia derzeit das Netz.

Das traditionelle Fladenbrot sieht aus, als hätte Vincent van Gogh höchstpersönlich die verspeisbare Leinwand in einen Garten Eden verwandelt. Weiße und rote Zwiebel, Maiskörner oder Kirschparadeiser dienen symbolisch als Blütenköpfe, Schnittlauch als Blumenstängel und Champignonköpfe sprießen auf der Wiese: Miterfinderin dieser floralen Inszenierung in den sozialen Medien ist die Highschool-Lehrerin Hannah Page ( Instagram: blondieandrye), die ihre "Brot-Märchen" als Präsente vor den Haustüren ihrer Freunde hinterlässt.

Für all jene, die sich kreativ weniger austoben wollen, rät Christina Nasr von der Alma Gastrotheque (Große Neugasse 31, 1040 Wien) zu einem Butterbrot mit essbaren Blumen, ihr Spezialgebiet: "Gänseblümchen gibt es natürlich überall, sie schauen entzückend aus, schmecken aber nach gar nichts. Wenn man nicht nur Show will, dann eignen sich Schnittlauchblüten mit wunderschönen lila Knospen oder blühender Rosmarin mit seinem leicht süßlichen Geschmack zum Dekorieren."

Für außergewöhnliche Kombinationen vertraut Nasr gerne ihrer Lieferantin, der Gärtnerin Evi Bach: "Kapuzinerkresse mit ihrem Senf-Aroma und Schnittknoblauch kann man oft am Markt kaufen."