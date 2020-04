Instagram-Trend: Warum jetzt alle Bananenbrot backen

Kamera an, das Licht ist auf das Bananenbrot gerichtet: Für die optische Aufbereitung drücken geübte Social-Media-Nutzer zwei Bananenhälften sanft in die Teigmasse oder stecken eine ganze Banane in die Mitte des Teiges – diese wird dann erst beim Aufschneiden sichtbar.

In Zeiten von Homeoffice, Urlaub oder Kurzarbeit haben nicht nur die Österreicher den weichen, süßen Kuchen für sich entdeckt – die ganze Welt bäckt derzeit banana bread.

Warum ist das so?